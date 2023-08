Cyclisme : Arnaud Démare signe chez Arkéa

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Après 12 ans de collaboration, la rupture entre la formation FDJ et son sprinteur Arnaud Démare est officielle ! Le Français n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour trouver une nouvelle équipe puisqu'il vient de parapher un contrat chez l'Arkéa-Samsic. L'équipe bretonne a annoncé la nouvelle en début d'après-midi via un communiqué.

Le contrat du champion de France 2020 prend effet à partir d'aujourd'hui et se terminera à l'issue de la fin de l'année 2025. Une bonne nouvelle pour le sprinteur de 31 ans, qui pourra courir jusqu'à la fin de cette saison sous ses nouvelles couleurs. Il pourrait même être aligné dès la fin du mois sur la Vuelta, qui se déroulera du 26 août au 17 septembre.