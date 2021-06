Cuba : Le vaccin Abdala contre le COVID-19 efficace à 92,28%

Crédit photo © Reuters

LA HAVANE (Reuters) - Cuba a annoncé lundi que son vaccin à trois doses contre le COVID-19, nommé Abdala, avait démontré une efficacité de 92,28% lors de la phase finale des essais cliniques.

"Touchés par la pandémie, nos scientifiques de l'institut Finlay et du Centre de génie génétique et de biotechnologie ont surmonté tous les obstacles et nous ont fourni deux vaccins très efficaces," a tweeté le président cubain Miguel Diaz-Canel, faisant référence au second vaccin développé sur le territoire, Soberana II.

Abdala et Soberana II devraient recevoir rapidement une autorisation d'urgence de mise sur le marché par l'autorité sanitaire cubaine. Cuba, qui a décidé de ne pas importer de vaccins étrangers, développe au total cinq candidats-vaccins contre le COVID-19.

Plusieurs pays comme l'Argentine, la Jamaïque, le Mexique, le Vietnam ou encore le Venezuela ont dit être intéressés par les vaccins de Cuba.

Depuis que la campagne vaccinale a débuté sur l'île caribéenne de 11,2 millions d'habitants, environ un million de Cubains ont été complètement vaccinés contre le coronavirus.

Le pays communiste connaît actuellement sa vague épidémique la plus forte depuis le début de la pandémie avec l'arrivée de nouveaux variants plus contagieux.

Le bilan à Cuba fait état de 1.170 décès liés au COVID-19 et de 169.365 contaminations.

(Reportage Marc Frank, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)