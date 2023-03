Cuba : Forte participation aux élections législatives, dit le gouvernement

Crédit photo © Reuters

par Dave Sherwood LA HAVANE (Reuters) - Quelque 70% des électeurs cubains se sont rendus dimanche aux urnes pour les élections législatives attribuant 470 sièges à l'Assemblée nationale, selon des données préliminaires communiquées par les autorités, un taux de participation plus élevé que lors de deux précédents scrutins l'an dernier. Sur fond de crise économique et sociale profonde, groupes pro-gouvernement comme groupes d'opposition ont dit considérer le taux de participation comme un révélateur du soutien dont dispose le Parti communiste au pouvoir. A 17h00 (21h00 GMT), alors que les bureaux de vote devaient rester ouverts pendant encore deux heures, le taux de participation venait de dépasser le seuil de 70%, ont indiqué des représentants électoraux. Il s'agit d'une participation plus importante que lors du référendum de septembre dernier sur le code de la famille, qui a légalisé le mariage homosexuel, et des élections municipales de novembre. Bien que les résultats ne sont pas attendus avant ce lundi voire mardi, il est probable que le gouvernement, qui doit gérer des pénuries de biens et l'inflation, brandisse le taux de participation élevé comme un symbole de réussite, après avoir appelé pendant des semaines les Cubains à effectuer un "vote d'unité". Des groupes anti-gouvernementaux, pour la plupart se trouvant à l'étranger du fait des restrictions sur la liberté d'expression en vigueur sur l'île, ont encouragé les électeurs à ne pas se rendre aux urnes en guise de protestation, estimant que voter n'avait aucun sens avec un système politique à parti unique, sans opposition formelle ni supervision internationale. Cuba n'autorise aucun observateur indépendant ni aucun observateur international à surveiller les procédures. L'opposition n'a présenté aucun candidat pour ces législatives. La majorité des candidats sont des membres du Parti communistes ou de groupes alliés à celui-ci. Elus pour cinq ans, les candidats victorieux auront pour mission de désigner le président. Il est attendu que Miguel Diaz-Canel soit renouvelé à son poste par les parlementaires. (Reportage Dave Sherwood, avec Mario Fuentes, Anett Rios et Alexander Frometa; version française Jean Terzian)