Crystal discute du rachat de Primonial Ingénierie et développement

PARIS, 6 février (Reuters) - Crystal a annoncé lundi soir être en négociations exclusives avec le groupe Primonial en vue de l'acquisition de Primonial Ingénierie & Développement (PID), une opération qui lui permettrait de devenir le leader français de la gestion de patrimoine avec un total de 21 milliards d'euros d'encours sous gestion. L'opération, si elle aboutit, devrait être bouclée d'ici la fin du deuxième trimestre et permettrait à Crystal de réunir les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial dans un nouvel ensemble générant 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et employant plus de 900 personnes. "Cette taille permet au groupe d'accélérer une nouvelle fois son développement", souligne dans un communiqué Jean-Maximilien Vancayezeele, le directeur général de Crystal, tandis que Benjamin Brochet, le directeur général délégué, note qu'il s'agit de la "24e opération en trois ans" du groupe. (Reportage Corentin Chappron; rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)