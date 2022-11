Cryptos : Binance prêt à racheter les activités hors USA de son rival FTX

WASHINGTON/LONDRES, 8 novembre (Reuters) - La plate-forme d'échange de crypto-actifs Binance et sa rivale FTX ont annoncé mardi la signature d'un accord non contraignant prévoyant le rachat par Binance des activités de FTX hors des Etats-Unis (FTX.com) afin de l'aider à faire face à une "crise de liquidités", ce qui ne devrait pas manquer de susciter de nouvelles interrogations sur les risques que représente le volatil marché des crypto-actifs pour les investisseurs.

Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, a déclaré dans un tweet que FTX, société dirigée par le milliardaire Sam Bankman-Fried, lui avait demandé de l'aide en raison d'une "importante crise de liquidités".

Il a précisé que Binance procéderait dans les prochains jours à l'examen détaillé des comptes, prochaine étape avant une éventuelle acquisition de FTX.com. Les activités de Binance et FTX aux Etats-Unis ne sont pas concernées, a dit Bankman-Fried sur Twitter.

"On sait depuis longtemps que FTX et Binance se livrent une concurrence existentielle. La seule surprise aujourd'hui, c'est que les choses en soient arrivées si rapidement à une telle conclusion", a commenté Joseph Edwards, du cabinet Securitize Capital. "La décision va soulager les consommateurs sur le court terme mais crée des interrogations sur le long terme."

Le marché des cryptomonnaies a déjà connu plusieurs opérations de renflouement du même type cette année, les investisseurs tournant le dos aux actifs les plus risqués face à la remontée des taux d'intérêt. Le marché des cryptomonnaies ne représente désormais plus que les deux tiers de son pic atteint à plus de 1.000 milliards de dollars.

L'accord entre Binance et FTX intervient alors que le FTX token (FTT), jeton d'échange de la société, a perdu un tiers de sa valeur, entraînant à la baisse d'autres crypto-actifs. (Hannah Lang et Tom Wilson, version française Jean-Stéphane Brosse)