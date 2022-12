Cryptomonnaies : Deux anciens associés de l'ex-PDG de FTX inculpés de fraude

WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, et Zixiao (Gary) Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, ont été inculpés de fraude, ont annoncé mercredi des procureurs fédéraux américains.

Le procureur des Etats-Unis Damian Williams a indiqué que les deux accusés avaient plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.

Il a ajouté que le fondateur de la plate-forme de crypto-actifs FTX, Sam Bankman-Fried, était actuellement en route vers les Etats-Unis après avoir accepté d'être extradé depuis les Bahamas.

Les procureurs américains accusent Sam Bankman-Fried d'avoir détourné des milliards de dollars en utilisant un stratagème pour utiliser les fonds des clients de FTX afin de financer des coûts et des dettes et effectuer des placements financiers avec son fonds Alameda Research.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a indiqué dans un communiqué distinct avoir inculpé Caroline Ellison et Gary Wang pour leurs rôles dans ce stratagème. (Reportage Chris Prentice et Luc Cohen; version française Camille Raynaud)