Cryptomonnaies : Binance tente de rassurer après d'importants retraits de clients

par Tom Wilson et Rae Wee

LONDRES/SINGAPOUR, 14 décembre (Reuters) - Le directeur général de Binance, l'une des principales plates-formes d'échange de cryptoactifs du monde, a déclaré mercredi que les dépôts des clients avaient repris, au lendemain d'importants retraits de cryptomonnaies et de la suspension par la société des retraits sur plusieurs "stablecoins".

Mardi, Nansen, société spécialisée dans les données sur le marché des cryptoactifs, a rapporté que Binance avait enregistré 1,9 milliard de dollars (1,78 milliard d'euros) de retraits en 24 heures, un montant sans précédent depuis juin. Au total, sur les sept derniers jours, les retraits effectués par les clients de la plate-forme ont atteint 3,7 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

Binance a par ailleurs annoncé une suspension des retraits sur l'USDC, l'un des principaux "stablecoins", des cryptoactifs dont la valeur est liée à celle d'un actif classique, en arguant d'une opération d'"échange de jetons".

"Les choses semblent s'être stabilisées", a déclaré Changpeng Zhao, dit "CZ", le directeur général de Binance, sur Twitter. "La journée d'hier n'est pas la plus importante en matière de retraits que nous ayons traitée, elle n'est même pas dans le top 5."

Le traitement des retraits par les plates-formes comme Binance fait l'objet d'une surveillance renforcée depuis le dépôt de bilan de FTX le mois dernier, qui avait été précédé d'un mouvement de retraits massifs.

Dès mardi, Binance a assuré disposé de fonds "plus que suffisants" pour satisfaire les demandes de retraits, un porte-parole assurant que "les actifs des utilisateurs de Binance sont tous garantis à 1 pour 1" et que "la structure financière de Binance est libre de toute dette".

L'augmentation des retraits des clients est intervenue alors que Binance est confrontée à des incertitudes judiciaires: lundi, Reuters a rapporté que des divergences au sein du ministère américain de la Justice retardaient la conclusion d'un accord amiable censé mettre un terme à l'enquête ouverte sur le respect par la plate-forme des lois contre le blanchiment d'argent sales et de certaines sanctions internationales. Des informations qui ont fait chuter de 4% le cours du BNB, le jeton créé par Binance.

Le directeur général de Nansen, Alex Svanevik, a déclaré à CNBC que les informations de Reuters avaient suscité "de l'inquiétude sur le marché" et favorisé des retraits.

"Le FUD a conduit à un 'stress test' qui, à son tour, contribue à la crédibilité des plates-formes qui réussissent le test", a déclaré Zhao sur Twitter mercredi, utilisant l'acronyme de "fear, uncertainty and doubt" (la peur, l'incertitude et le doute), souvent utilisé dans le milieu des "crypto" au sujet d'informations suscitant une réaction négative. (Reportage Tom Wilson et Rae Wee, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)