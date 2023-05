Croissance de l'assurance et de la santé privée au T1 chez Aviva

LONDRES (Reuters) - L'assureur et gestionnaire d'actifs britannique Aviva a fait état mercredi d'une croissance dans ses principaux secteurs d'activité au cours du premier trimestre 2023, malgré un ralentissement des flux nets vers son activité de gestion de patrimoine. Aviva, qui a entrepris un vaste plan de restructuration sous la direction d'Amanda Blanc afin d'améliorer le retour aux actionnaires, doit naviguer comme ses rivaux dans un environnement difficile en raison de la hausse des demandes d'indemnisation et des conditions agitées sur les marchés financiers. Au premier trimestre, le groupe a vu les primes d'assurance générale augmenter de 11% à 2,4 milliards de livres (2,7 millions d'euros), tandis que les revenus issus de soins de santé privés ont augmenté de 25%, un plus grand nombre de particuliers et d'entreprises ayant opté pour une couverture privée. Toutefois, Aviva a fait état de flux nets vers sa branche patrimoniale Aviva Investors de 2,3 milliards de livres, soit une baisse de 15% par rapport à l'année précédente, en raison de la volatilité du marché qui a affecté l'activité d'investissement. Le groupe a déclaré qu'il était en bonne voie pour atteindre ou dépasser plusieurs de ses objectifs de performance à moyen terme. Il a dit être prêt à atteindre son objectif de réduction des coûts de 750 millions de livres d'ici 2024, et à dépasser son objectif de génération de fonds propres de 1,5 milliard de livres par an d'ici là. (Reportage Lain Withers, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)