Critiques au gouvernement après une nouvelle "tribune des militaires"

PARIS (Reuters) - L'armée et le gouvernement français ont critiqué lundi le texte publié la veille par l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles et présenté comme une "nouvelle tribune des militaires" accusant les principales autorités du pays de lâcheté face à une prétendue menace islamiste.

Ce texte a été rédigé selon Valeurs Actuelles par des militaires d'active qui ont gardé l'anonymat. Mais l'hebdomadaire appelle tous ses lecteurs à le soutenir et il affichait en milieu d'après-midi plus de 153.000 signatures.

Reuters n'a pas pu établir de façon indépendante si ses rédacteurs étaient bien des militaires.

La nouvelle tribune se présente comme l'expression d'un "soutien" à celle publiée le mois dernier déjà par Valeurs Actuelles, dans laquelle plusieurs centaines de militaires dont une vingtaine de généraux retraités, s'inquiétaient du "délitement de leur patrie" face à "l'islamisme" et des "hordes de banlieues" et évoquaient entre les lignes la possibilité d'un coup d'Etat militaire.

Plusieurs signataires de la première tribune risquent désormais des sanctions.

Le nouveau texte évoque quant à lui une France en proie à une "déchéance" qui précède selon lui "l'effondrement" et "annonce le chaos et la violence". Il accuse ses destinataires - Président de la République, ministres, parlementaires, officiers généraux - de "lâcheté, fourberie, perversion".

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a critiqué la démarche sur RMC/BFMTV en déclarant que "quand on est militaire on ne fait pas ce genre de choses en cachette, à la petite semaine".

Son collègue de l'Economie, Bruno Le Maire, a jugé quant à lui sur France Info que les deux textes étaient "contraires à ce qu'on attend des militaires".

"Nos jeunes de 20-22 ans (...) risquent leur vie, eux ils se taisent, eux ils disent rien, eux ils ont les armes à la main et ils vont combattre les islamistes. C'est cette armée là que j'aime et que je respecte et certainement pas ces quelques poignées de militaires qui ont jugé bon sous couvert de l'anonymat de reprendre la rhétorique de l'extrême droite", a-t-il ajouté.

La ministre des Armées, Florence Parly, devait s'exprimer sur le sujet en fin d'après-midi.

Au sein de l'état-major des armées, on dit "acter" cette nouvelle tribune tout en soulignant qu'elle est "tout sauf une tribune militaire".

"Nous avons des doutes sérieux quant à la représentativité des militaires d'active qui seraient derrière cette tribune", ajoute-t-on en relevant qu'il n'existe "aucune donnée fiable qui permette d'en juger".

De mêmes sources, on rappelle que le devoir de réserve est "consubstantiel de l'efficacité opérationnelle des armées", qui repose sur "la cohésion et l'esprit de corps", deux valeurs "bafouées" par cette tribune.

