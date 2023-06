Critérium du Dauphiné : Julian Alaphilippe retrouve le succès

Critérium du Dauphiné : Julian Alaphilippe retrouve le succès













par Antonin Gizolme (iDalgo) 100 jours plus tard, Alaphilippe est de retour ! Le coureur de la Soudal-Quick Step s'est imposé ce lundi sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu (167,3 km) en réglant l'affaire au sprint après une étape marquée par quelques difficultés au programme. Avec sa première victoire depuis l'Ardèche Classic, il y a 100 jours donc, le Français devance Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo). Au général, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) conserve sa tunique jaune avant une troisième étape entre Monistrol-sur-Loire et Le Coteau.