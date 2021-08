Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est (re)fait !

par Baptiste Marin (iDalgo)

Cristiano Ronaldo va retrouver Old Trafford ! Manchester United a officialisé vendredi le retour du quintuple Ballon d’Or. Passé chez les Red Devils entre 2003 et 2009, la star portugaise avait ensuite rejoint le Real Madrid. La Juventus Turin a accepté l’offre de 29 millions d’euros des Red Devils. Une annonce surprenante en raison des rumeurs insistantes qui envoyaient CR7 chez le voisin City. L’attaquant de 36 ans vient compléter le mercato déjà très fourni des Mancuniens qui avaient notamment réussi à enrôler Raphaël Varane et Jadon Sancho. Désireux de quitter le club turinois depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo a obtenu ce qu’il voulait et retrouve Manchester United, club avec lequel il avait remporté sa première Ligue des champions en 2008. En 292 matchs, le Portugais a déjà inscrit la bagatelle de 118 buts et signé 69 passes décisives.