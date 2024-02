Crise agricole : FNSEA et Jeunes Agriculteurs annoncent la suspension des blocages

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La FNSEA, principal syndicat agricole français, et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé jeudi la suspension des blocages après les dernières mesures annoncées par le gouvernement pour répondre au mécontement des agriculteurs. "Il faut changer de mode d'action et suspendre les blocages", a déclaré Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, lors d'une conférence de presse, tout en ajoutant que la suspension est "soumise à des conditions, dont l'obtention de résultats concrets d'ici le salon de l'Agriculture". Un peu plus tôt jeudi, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs dont l'inscription dans la loi du principe de souveraineté alimentaire. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)