Credit Suisse : Un fonds norvégien souhaite un remaniement du conseil de la banque

Credit Suisse : Un fonds norvégien souhaite un remaniement du conseil de la banque













2 avril (Reuters) - Norges Bank Investment Management se prononcera contre la reconduction du mandat de l'actuel président de Credit Suisse, Axel Lehmann, et de six autres administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle de la banque helvétique mardi, a déclaré le fonds norvégien sur son site internet. Credit Suisse a été racheté le mois dernier par son concurrent UBS dans le cadre d'un plan de sauvetage d'urgence orchestré par les autorités suisses pour trois milliards de francs suisses (3,04 milliards d'euros) afin d'éviter des turbulences dans le système financier mondial. "Les actionnaires devraient avoir le droit de demander des changements au conseil d'administration lorsque celui-ci n'agit pas dans leur intérêt", a déclaré le fonds d'investissement norvégien. Outre Axel Lehmann, Norges s'oppose également à la réélection d'Iris Bohnet, Christian Gellerstad, Shan Li, Seraina Macia, Richard Meddings et Ana Pessoa, tous actuels membres du conseil d'administration de Credit Suisse. Sollicités, Credit Suisse et UBS n'ont pas souhaité s'exprimer. (Reportage Jyoti Narayan, avec Lavanya Ahire et Urvi Dugar; version française Claude Chendjou)