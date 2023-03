Credit Suisse reporte la publication de son rapport annuel après un appel de la SEC

par Noele Illien et Oliver Hirt ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a reporté la publication de son rapport annuel à la suite d'un appel de dernière minute de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a soulevé des questions au sujet de ses états financiers antérieurs. Cette intervention inhabituelle du gendarme boursier américain intervient alors que la deuxième plus grande banque de Suisse est dans la tourmente après une série de scandales financiers et de pertes qui ont provoqué des sorties massives de capitaux. Credit Suisse a fait savoir que la SEC l'avait appelé mercredi en fin de journée concernant "certains commentaires ouverts de la SEC sur l'évaluation technique des révisions précédemment divulguées des tableaux de flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019". "La direction estime qu'il est prudent de retarder brièvement la publication de ses comptes afin de comprendre de manière plus approfondie les commentaires reçus", a déclaré le groupe, ajoutant que les résultats financiers de 2022 "ne sont pas impactés". La prochaine date de publication du rapport n'est pas connue pour l'instant. Pour Andreas Venditti, analyste chez Vontobels, ce report "n'aide pas le sentiment des investisseurs et ne contribue pas à rétablir la confiance". A la Bourse de Zurich, l'action Credit Suisse reculait dans la matinée de plus de 4%. Pour 2022, la banque a fait état de sa pire perte annuelle depuis la crise financière de 2008 et a averti qu'une nouvelle perte "substantielle" se produirait cette année. (Reportage supplémentaires de John Revill à Zurich ; Dina Kartit pour la version française, édité par Blandine Hénault)