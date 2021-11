Credit Suisse réduit sa banque d'investissement après une année agitée

par John O'Donnell et Michael Shields

FRANCFORT/ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a annoncé jeudi une réduction de son activité de banque d'investissement pour privilégier le développement de sa base de clients fortunés dans le cadre d'une réorganisation destinée à tourner la page d'une série de revers et de scandales. La banque, qui a fait état d'une baisse de 21% de son bénéfice net au troisième trimestre, va fermer l'essentiel de son activité de courtage qui traite avec des fonds spéculatifs tels qu'Archegos, qui a fait faillite, et va injecter trois milliards de francs supplémentaires (2,84 milliards d'euros) dans ses activités de gestion de fortune, qui seront fusionnées dans une seule entité mondiale. Le groupe promet aussi de mettre l'accent sur la gestion des risques et de favoriser une culture de la responsabilité.

"La gestion des risques sera au coeur de nos actions, contribuant à favoriser une culture qui renforce l'importance de la responsabilité et de l'obligation de rendre des comptes", a déclaré le président Antonio Horta-Osorio.Au cours de l'année écoulée, la banque suisse a été condamnée à une amende dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption et de fraude liés à des emprunts obligataires au Mozambique.

Elle a aussi été fragilisée par la chute de Greensill Capital, société de financement à laquelle elle était exposée, par des pertes de 5,5 milliards de dollars lors de l'effondrement d'Archegos et par une affaire d'espionnage interne de certains de ses cadres.

Cette série de revers a provoqué un exode de dirigeants et alimenté les rumeurs selon lesquelles le groupe, dont l'action s'est effondrée, pourrait même être racheté par un concurrent.

PERTE NETTE ATTENDUE AU T4

"C'est plutôt décevant. Un peu de remaniement, de réorganisation ça et là, et quelques départs", a commenté Jérôme Legras, d'Axiom Alternative Investments. "Cela ne semble pas suffisant quand on passe à ce qui s'est passé ces derniers mois."

Les analystes de Citi ont parlé de "modeste restructuration" davantage basée sur la croissance que sur la réduction des coûts tandis que leurs homologues de Vontobel parlent d'une évolution qui prendra certainement des années.

Credit Suisse a en outre annoncé jeudi un bénéfice net au troisième trimestre de 434 millions de francs et a dit s'attendre à une perte nette au quatrième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle d'environ 1,6 milliard de francs liée à sa banque d'investissement.

L'action de la deuxième banque suisse prenait néanmoins 0,55% vers 09h50 GMT à Zurich.

Credit Suisse prévoit d'engager 500 employés supplémentaires dans sa banque privée au cours des trois prochaines années, dans le but d'atteindre 1.100 milliards de francs d'actifs sous gestion d'ici 2024, contre 900 milliards actuellement.

Le groupe va en outre simplifier sa structure en quatre divisions - banque d'investissement, banque domestique et gestion d'actifs, en plus de la gestion de fortune - et quatre régions géographiques - Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Asie-Pacifique, Amériques et Suisse.

Il s'agit de la première étape d'une réorganisation stratégique définie par son nouveau président Antonio Horta-Osorio, qui a rejoint Credit Suisse en avril alors que la banque était secouée par les affaires Archegos et Greensill.

La banque d'investissement se concentrera sur les activités de conseil aux entreprises en matière de transactions et de cotations, ainsi que sur le négoce d'actions et d'autres produits susceptibles d'intéresser les clients de sa banque privée.

Le groupe prévoit également de réduire ses activités de prêt sur les marchés émergents, ses produits dérivés structurés et d'autres activités de marché "non essentielles", ainsi que ses activités de courtage.

Les difficultés financières de Credit Suisse contrastent fortement avec la situation de sa concurrente UBS, qui est actuellement le premier gestionnaire de fortune au monde avec 3.200 milliards de dollars d'actifs après avoir subi des pertes massives et avoir été renflouée pendant la crise financière.

(Reportage Michael Shields et John O'Donnell, rédigé par John O'Donnell et Lincoln Feast; version française Diana Mandiá)