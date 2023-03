Credit Suisse rebondit fortement en bourse après l'aide de la Banque nationale suisse

ZURICH (Reuters) - L'action Credit Suisse rebondit fortement à l'ouverture de la Bourse de Zurich jeudi après le plongeon subi la veille à la suite de la décision de son principal actionnaire de ne pas apporter une nouvelle aide financière à la banque. Vers 09h00 GMT, le titre Credit Suisse prend 21,27%, signant la meilleure performance du Stoxx 600 (+0,4%). Il avait plongé la veille en clôture de près de 25%, à 1,697 francs suisses, à son plus bas niveau historique, semant la panique sur les marchés financiers, en réaction à la décision de son principal actionnaire de ne pas remettre au pot. Dans un communiqué daté de jeudi, la banque helvétique a finalement rassuré le marché en annonçant qu'elle emprunterait jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse (BNS), la banque centrale suisse, afin de renforcer ses liquidités. Dans le sillage du rebond de Credit Suisse, les principales banques françaises, Crédit agricole (+1,05%), BNP Paribas (+1,53%) et Société générale (+0,72%) regagnaient jeudi en matinée une toute petite partie du terrain perdu mercredi, alors que l'indice européen des banques en repli de 6,92% la veille, reprenait 1,62%. Les analystes de JPMorgan notent toutefois que le prêt accordé par la BNS ne suffira pas à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur Credit Suisse. "Le statu quo n'est plus une option", écrivent-ils, laissant entendre qu'une prise de contrôle de la banque suisse pourrait être l'issue la plus probable. (Reportage John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)