Credit Suisse : le bénéfice net recule de 78% au T2, impacté par Archegos

ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a fait état jeudi d'une baisse de 78% de son bénéfice net au deuxième trimestre, sous l'effet des pertes accusées lors des récents scandales Archegos et Greensill.

La deuxième plus grande banque de Suisse a annoncé un bénéfice net de 253 millions de francs suisses (234,81 millions d'euros), en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 334 millions de francs suisses.

Dans le même temps, elle a dévoilé les conclusions de son enquête sur l'affaire Archegos.

"Les résultats opérationnels du Credit Suisse au deuxième trimestre ont bien résisté et ses ratios de fonds propres sont très bons, car nous bénéficions des mesures décisives que nous avons prises pour relever les défis posés par les affaires liées à Archegos et aux fonds Supply Chain Finance", a expliqué le directeur général, Thomas Gottstein, dans un communiqué.

"Nous prenons ces deux événements très au sérieux et sommes déterminés à en tirer toutes les leçons qui s'imposent", a-t-il ajouté.

Les analystes s'attendaient à ce qu'un trou de près de 600 millions de dollars, causé par de nouvelles pertes dans le fonds Archegos et une nouvelle faiblesse dans les activités de négociation et de conseil de la banque, ramène le bénéfice net du deuxième trimestre à un quart de sa valeur d'il y a un an.

Si l'on exclut Archegos et d'autres éléments significatifs, Credit Suisse a déclaré que le bénéfice avant impôts aurait reculé de 11%.

La banque a subi de lourdes pertes liées à la chute du fonds américain Archegos Capital, en mars dernier.

Dans une étude de 165 pages, le cabinet d'avocats Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrisson a dressé un bilan https://www.credit-suisse.com/about-us-news/fr/articles/media-releases/archegos-202107.html accablant des pratiques de gestion des risques dans l'activité Prime Services et dans la banque d'investissement au sens large, tout en ajoutant qu'il n'y avait aucune preuve d'activité frauduleuse ou illégale.

