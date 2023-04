Credit Suisse : La sortie de capitaux a atteint 61,9 mds d'euros au T1

ZURICH, 24 avril (Reuters) - Credit Suisse a dit lundi que 61 milliards de francs suisses (61,9 milliards d'euros) avaient été retirés de la banque au cours du premier trimestre, mettant en lumière l'ampleur des difficultés du groupe fondé il y a 167 ans qui ont forcé son sauvetage sous l'égide de l'État. Credit Suisse a présenté ses résultats pour ce qui devrait être la dernière fois, car son rachat par son rival suisse UBS devrait être bientôt finalisé. (Reportage Noele Illien ; rédigé par Emelia Sithole-Matarise et Edwina Gibbs : version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)