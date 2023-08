Credit Suisse : La majorité du personnel de la banque d'investissement à Hong Kong licencié

Credit Suisse : La majorité du personnel de la banque d'investissement à Hong Kong licencié













HONG KONG, 7 août (Reuters) - Environ 80% du personnel basé à Hong Kong de la banque d'investissement de Credit Suisse sera licencié à partir de cette semaine, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier, après le rachat de la banque helvète par UBS en juin. Seuls une vingtaine de banquiers seront épargnés par les réductions d'effectifs impactant l'équipe de 100 personnes de Credit Suisse à Hong Kong, ont déclaré les sources qui ont préféré rester anonymes. Credit Suisse et UBS se sont refusés à tout commentaire. UBS a finalisé en juin le rachat de son concurrent Credit Suisse, malmené par une série de scandales financiers et de pertes qui ont fait fuir les clients. La banque avait averti qu'elle réduirait le risque dans les opérations de banque d'investissement de Credit Suisse. La semaine dernière, UBS a licencié des employés de la banque d'investissement de Credit Suisse à New York, a rapporté Reuters d'une source proche de la situation. Les intervenants de marché s'attendent à ce que UBS fasse le point en détail sur ses projets d'intégration ce mois-ci. Les anticipations portent sur des suppressions d'emplois représentant environ un tiers de l'effectif du nouveau groupe combiné. (Reportage Selena Li, avec la contribution de Julie Zhu ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)