Crédit Suisse-Il faut une solution 'rapide, massive et crédible'-Le Maire

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des finances Bruno Le Maire a appelé dimanche à ce qu'un solution rapide soit trouvée face aux difficultés rencontrées par la deuxième banque suisse Crédit Suisse. "Nous avons besoin sur le Crédit Suisse d'une solution rapide, massive et crédible, c'est indispensable", a-t-il dit sur France 3, ajoutant suivre de près la situation. Interrogé sur les discussions en cours sur un rachat de Crédit Suisse par sa compatriote UBS, Bruno Le Maire a répondu: "Pour l'instant, je n'ai pas d'indication que la situation soit définitivement réglée." (Gilles Guillaume et Dominique Vidalon)