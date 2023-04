Credit Suisse face à ses actionnaires pour sa dernière AG

par Noele Illien et John O'Donnell ZURICH, 4 avril (Reuters) - Credit Suisse affrontera mardi la colère de ses actionnaires alors que la banque réunit la dernière assemblée générale de son histoire avant son rachat par sa rivale UBS. La reprise, organisée à la hâte par les autorités suisses, s'est faite sans l'accord des actionnaires de Credit Suisse et en grande partie à leur détriment. L'assemblée générale marquera la fin de l'histoire de Credit Suisse, un établissement fondé il y a 167 ans par le magnat suisse Alfred Escher, et qui a été affaibli ces dernières années par une série de scandales financiers et de pertes. Ce sera la première fois que le président Axel Lehmann et le directeur général Ulrich Koerner s'adresseront publiquement aux actionnaires depuis l'annonce du rachat par UBS pour un montant de trois milliards de francs suisses, soit une fraction de la valeur de marché antérieure de Credit Suisse. Cette décision a suscité la colère des actionnaires, parmi lesquels le fonds souverain norvégien qui a indiqué qu'il voterait contre la réélection d'Axel Lehmann et de six autres administrateurs en signe de protestation. Certaines propositions qui devaient être à l'ordre du jour de l'assemblée générale ont été retirées, comme le plan de gestion - considéré généralement comme un indicateur de confiance dans la direction - ou encore le projet de bonus spécial lié au plan de transformation de la banque. Le rachat en urgence de Credit Suisse s'est aussi traduit par la dévaluation à néant de 17 milliards de dollars de dette "Additional Tier 1" (AT1), provoquant l'émoi parmi les investisseurs obligataires habituellement protégés en cas de faillite ou de sauvetage d'urgence. Un groupe d'investisseurs sur la dette AT1 de Credit Suisse a engagé le cabinet d'avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan pour réclamer un dédommagement. Le parquet fédéral suisse a par ailleurs indiqué dimanche avoir ouvert une enquête sur le rachat de Credit Suisse par UBS pour examiner d'éventuelles infractions au droit pénal suisse par des responsables gouvernementaux, des régulateurs et des dirigeants des deux banques. (Reportage Noele Illien; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)