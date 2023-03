Credit Suisse attendu en hausse de 26% jeudi après l'aide de la BNS

ZURICH, 16 mars (Reuters) - L'action Credit Suisse devrait fortement rebondir à l'ouverture de la Bourse de Zurich jeudi après le plongeon subi la veille à la suite de la décision de son principal actionnaire de ne pas apporter une nouvelle aide financière à la banque. Les contrats à terme suggèrent une hausse de 26% pour le titre Credit Suisse jeudi à l'ouverture, la banque helvétique ayant annoncé qu'elle emprunterait jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse (BNS) afin de renforcer ses liquidités. Credit Suisse a dévissé mercredi en clôture de près de 25% à 1,697 francs suisses, à son plus bas niveau historique. Selon les analystes de JPMorgan le prêt octroyé par la BNS ne suffira pas cependant à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur Credit Suisse. "Le statu quo n'est plus une option", écrivent-ils, laissant entendre qu'une prise de contrôle de la banque suisse pourrait être l'issue la plus probable. (Reportage John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)