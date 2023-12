Crédit Agricole va cesser de financer de nouveaux projets d'énergie fossile

Crédit Agricole va cesser de financer de nouveaux projets d'énergie fossile













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Crédit Agricole, deuxième banque française par la capitalisation boursière, a annoncé jeudi qu'elle cesserait de financer tout nouveau projet d'extraction d'énergies fossiles et qu'elle publierait son exposition à ce secteur dans le cadre de ses nouveaux objectifs en matière de climat. Cette annonce fait suite à l'accord conclu lors de la conférence des Nations unies sur le climat à Dubaï (COP28) entre les représentants de près de 200 pays, qui ont convenu de commencer à réduire la consommation mondiale de combustibles fossiles afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Crédit Agricole a déclaré dans un communiqué qu'il triplerait son financement annuel des projets d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour atteindre 3 milliards d'euros. Le groupe promet également d'augmenter de 80% l'exposition de Crédit Agricole CIB, sa banque de financement et d'investissement, aux énergies bas-carbone entre 2020 et 2025 pour atteindre 13,3 milliards d'euros en 2025. La banque va aussi arrêter les "financements corporates" pour les producteurs indépendants, consacrés exclusivement à l'exploration ou la production de pétrole et gaz. "Face à l'urgence climatique, nous devons amplifier notre action vers les solutions qui permettront à la société de se transformer", a déclaré le directeur général Philippe Brassac. (Rédigé par Mathieu Rosemain et Sudip Kar-Gupta, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)