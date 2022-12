Crédit Agricole s'allie à Banco BPM dans la bancassurance en Italie

(Actualisé avec communiqué de Banco BPM, déclarations du DG de Crédit Agricole, cours de Bourse)

PARIS/ROME, 23 décembre (Reuters) - Crédit Agricole a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord entre sa filiale d'assurance et Banco BPM pour mettre en place un partenariat "de long terme" dans la bancassurance en Italie.

Ce partenariat conclu par Crédit Agricole Assurances (CAA) vise à fournir des produits d'assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de Banco BPM, a précisé l'établissement français dans un communiqué.

"Au-delà de l'accord de distribution d'une durée de 20 ans, la structure de la transaction envisagée prévoit que CAA rachètera à BBPM 65% du capital de Vera Assicurazioni et de Banco BPM Assicurazioni", déclare Crédit Agricole.

Sur le plan financier, cette opération - conditionnée aux approbations réglementaires de rigueur - "respecterait les critères de rentabilité de Crédit Agricole S.A. avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur 3 ans et devrait avoir un impact très limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. et sur le ratio Solvabilité 2 de CAA".

Dans un communiqué séparé, Banco BPM a précisé que l'opération valorisait Vera Assicurazioni et Banco BPM Assicurazioni à 400 millions d'euros, ce qui signifie que Crédit Agricole déboursera 260 millions d'euros pour leur acquisition.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec un partenaire de longue date du Crédit Agricole et l'un des groupes bancaires les plus solides et les plus réputés d'Italie", a déclaré le directeur général de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac, dans le communiqué de sa banque.

"Ce partenariat constituera une nouvelle étape majeure dans notre stratégie d'expansion internationale", ajoute-t-il.

Crédit Agricole détient une participation de 9,18% dans Banco BPM, la troisième plus grande banque d'Italie derrière Intesa Sanpaolo et UniCredit.

A la Bourse de Milan, l'action Banco BPM gagnait près de 0,9% dans les premiers échanges tandis que Crédit Agricole progressait de 0,5% à Paris. (Rédigé par Myriam Rivet et Blandine Hénault avec la contribution de Sudip Kar-Gupta à Paris et Alvise Armellina à Rome, édité par Bertrand Boucey)