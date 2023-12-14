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Crédit Agricole présente des mesures de renforcement de sa stratégie climat

Crédit Agricole présente des mesures de renforcement de sa stratégie climat

14 décembre (Reuters) - Crédit Agricole SA:

* LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE PRÉSENTE DES MESURES DE RENFORCEMENT DE SA STRATÉGIE CLIMAT ET PUBLIE DE NOUVELLES TRAJECTOIRES DE DÉCARBONATION DE SES PORTEFEUILLES DE FINANCEMENT POUR CONTRIBUER À L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE À HORIZON 2050

* CONCENTRATION DES MOYENS FINANCIERS SUR LE SOUTIEN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET AUX INFRASTRUCTURES BAS-CARBONE

* TRIPLEMENT DES FINANCEMENTS ANNUELS EN FRANCE PAR CRÉDIT AGRICOLE TRANSITIONS & ENERGIES SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ENTRE 2020 ET 2030, SUIVANT LA RECOMMANDATION DE L'UNION EUROPÉENNE

* AUGMENTATION DE 80% DE L'EXPOSITION DE CRÉDIT AGRICOLE CIB AUX ÉNERGIES BAS-CARBONE ENTRE 2020 ET 2025 POUR ATTEINDRE 13,3 MILLIARDS D'EUROS EN 2025

* RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE FINANCEMENT, À HAUTEUR DE 1 MILLIARD D'EUROS, POUR ACCOMPAGNER LES ÉNERGÉTICIENS DANS LE FINANCEMENT DE LEURS PROJETS DE PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES, D'INFRASTRUCTURES BAS-CARBONE, DE TECHNOLOGIES PROPRES ET DE PROJETS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

* RÉDUCTION, DEUX FOIS PLUS RAPIDE QUE LE SCÉNARIO NET ZERO 2050, DES ÉMISSIONS DE CO2E FINANCÉES

* CREDIT AGRICOLE - BAISSE DES ÉMISSIONS FINANCÉES DE -75% SUR LE SECTEUR PÉTROLE ET GAZ D'ICI 2030 (VERSUS 2020) CONTRE -30% ANNONCÉS EN 2022

* ARRÊT DE TOUT FINANCEMENT DE NOUVEAU PROJET FOSSILE (PUBLICATION AU T1 2024 DU MONTANT TOTAL DES PROJETS D'EXTRACTION FOSSILE SUR LESQUELS LE GROUPE ÉTAIT DÉJÀ ENGAGÉ)

* ARRÊT DES FINANCEMENTS CORPORATES POUR LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, CONSACRÉS EXCLUSIVEMENT À L'EXPLORATION OU LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET GAZ

* EXAMEN AU CAS PAR CAS SELON UNE APPRÉCIATION MISE À JOUR RÉGULIÈREMENT, EN TENANT COMPTE DE LEURS ENGAGEMENTS DANS LA TRANSITION

* CRÉDIT AGRICOLE S'ENGAGE À ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS POUR CONTRIBUER À L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF FRANÇAIS DE 12,4 KGCO2E /M(2)/AN EN 2030 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

Reuters

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