Crédit agricole prend des initiatives pour sa stratégie de neutralité carbone

PARIS (Reuters) - Le Crédit agricole a dévoilé mercredi toute une série d'initiatives s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de la banque pour la neutralité carbone à horizon 2050, avec notamment le lancement d'un fonds de capital investissement et de dette pour le secteur agroalimentaire.

Le groupe, traditionnellement proche du monde agricole, espère lever à travers ce fonds un milliard d'euros pour aider les entreprises du secteur agroalimentaire à moderniser leurs outils pour lutter contre le réchauffement climatique.

La banque indique dans un communiqué qu'elle va en outre totalement arrêter de financer des projets gaziers et pétroliers en Arctique.

Toujours dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone, sa banque de financement et d'investissement va réduire de 20% ses expositions aux activités d'extraction de pétrole d'ici 2025.

Pour sa clientèle d'entreprise, la banque compte créer une offre de conseil en transition énergétique. Et pour les particuliers, une gamme de livrets et plans d'épargne dits "verts" sera lancée, dès l'an prochain pour les livrets et en 2023 pour le plan d'épargne.

