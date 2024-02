Crédit Agricole : Le T4 pénalisé par la forte sinistralité dans l'assurance

(Actualisé avec précisions, réaction en Bourse) PARIS, 8 février (Reuters) - Crédit Agricole SA a fait état jeudi de résultats trimestriels mitigés, marqués notamment par la forte baisse des revenus de son activité assurance. Le résultat net part du groupe au quatrième trimestre a chuté de 25,2% sur un an pour s'établir à 1,33 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,28 milliard d'euros, selon un consensus fourni par Crédit Agricole. Le produit net bancaire du groupe pour la période atteint 6,04 milliards d'euros, en hausse de 1,2% mais en deçà des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 6,16 milliards d'euros. La deuxième banque française cotée a accusé une chute de 47% sur un an du chiffre d'affaires du métier assurances en raison d'une "forte sinistralité climatique sur le trimestre". A la Bourse de Paris, l'action Crédit Agricole reculait de 5,89% à 12,25 euros à 10h08, lanterne rouge du CAC 40 qui gagnait 0,19% au même moment. Il s'agit de sa plus forte baisse en séance depuis mai 2023. Crédit Agricole a déclaré que les revenus de son pôle grandes clientèles ont augmenté de 8,5% au quatrième trimestre, notamment avec l'intégration des activités européennes de RBC Investor Services. Le revenu net de la banque de proximité en France a progressé de 4,2%, sous l'effet de la croissance de la marge nette d'intérêts. Crédit Agricole a également fait état d'un coût du risque de crédit meilleur que prévu au quatrième trimestre, à 440 millions d'euros et annoncé une hausse de 24% de son dividende par rapport à 2022, à 1,05 euro par action. Avec un résultat net part du groupe annuel de 6,35 milliards d'euros, une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 12,6% et un coefficient d'exploitation de 54,1%, le groupe a déclaré avoir atteint en 2023 tous les objectifs financiers qu'il s'était fixés pour 2025. Crédit Agricole n'a pas relevé ses objectifs à moyen terme. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Augustin Turpin et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)