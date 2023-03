Crédit Agricole lance une activité de fusions-acquisitions en Chine

Crédit photo © Reuters

HONG KONG (Reuters) - Crédit Agricole a lancé en Chine une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions, baptisée Credit Agricole (Beijing) Advisory Services, dernière initiative en date d'un établissement bancaire étranger dans la deuxième économie du monde. La nouvelle filiale de la banque verte, dirigée par Huai Yang et opérationnelle depuis le 10 mars, va se concentrer notamment sur les rachats, les cessions et les levées de capitaux, précise dans un communiqué Crédit Agricole. La "nouvelle configuration stratégique renforcera les capacités de la banque à connecter les clients locaux et internationaux aux opportunités d'investissement, à la fois entrantes et sortantes, offertes par la deuxième économie mondiale", déclare Jean-François Deroche, directeur de la banque française pour la région Asie-Pacifique. A l'instar de Crédit Agricole, plusieurs grandes banques ont décidé de renforcer leurs opérations en Chine, le gouvernement ayant accordé d'importantes licences dans le secteur depuis le début de l'année. La banque britannique Standard Chartered a obtenu en janvier l'autorisation de créer une nouvelle division de courtage en valeurs mobilières, tandis que JP Morgan et Morgan Stanley ont été autorisés respectivement en janvier et février à prendre le contrôle total de leurs filiales de gestion d'actifs en Chine. (Reportage Selena Li; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)