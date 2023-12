Crédit Agricole: La BCE relève ses exigences de CET1 à au moins 9,7% au 1er janvier

PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) exigera à compter du 1er janvier prochain que le ratio CET1 du Groupe Crédit Agricole s'élève à au moins 9,7%, un niveau supérieur aux 8,9% réclamés jusqu'à présent, a annoncé vendredi la banque française dans un communiqué. "Le Groupe Crédit Agricole devra ainsi respecter un ratio CET1 d’au moins 9,7% à compter de janvier 2024, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2", dit l'établissement de crédit qui précise qu'il disposait au 30 septembre d'un ratio CET1 phasé de 17,5%. (Reportage Mathieu Rosemain, rédigé par Nicolas Delame)