Crédit agricole détient une participation de 7% dans Worldline

22 janvier (Reuters) - Crédit agricole a annoncé lundi l'acquisition d'une participation minoritaire au capital du groupe de paiement Worldline, un investissement qui s'inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre les deux groupes. La deuxième banque française en termes de capitalisation boursière détient ainsi une participation de 7% dans Worldline. Crédit Agricole et Worldline ont annoncé en 2023 l'ouverture de négociations exclusives en vue de créer une coentreprise spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants en France. (Rédigé par Diana Mandiá)