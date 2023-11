Crédit Agricole bat les attentes au T3, porté par sa banque d'investissement

par Mathieu Rosemain PARIS, 8 novembre (Reuters) - Crédit Agricole SA a fait état mercredi de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, portés par la performance solide de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. La deuxième banque française par la capitalisation boursière, après BNP Paribas, a enregistré sur la période juillet-septembre un résultat net part du groupe en hausse de 33% sur un an à 1,75 milliard d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 1,37 milliard d'euros selon un consensus réalisé par le groupe. Son produit net bancaire trimestriel s'est établi à 6,34 milliards d'euros, soit une hausse de 19% en rythme annuel, battant là aussi le consensus qui ressortait à 5,99 milliards d'euros. Les activités de financement et d'investissement de la banque ont progressé de plus de 9% au troisième trimestre, soutenues notamment par un bond de 25,6% des activités sur les taux, devises et matières premières (FICC), où Crédit agricole fait mieux que ses rivaux nationaux Société Générale et BNP Paribas, mais aussi que des concurrents comme Deutsche Bank et Barclays. Sa banque de détail en France a connu sur la période juillet-septembre des ventes quasiment stables, affichant une hausse de 0,4%, sous l'effet de la stabilisation de la marge nette d'intérêt ce trimestre. La marge nette d'intérêt en Italie a bondi de 48%, alors que la hausse des taux d'intérêt est répercutée bien plus rapidement aux clients qu'en France, où quasiment tous les emprunts sont signés sur une base de taux fixe. Crédit Agricole contrôle le plus grand gestionnaire de fonds d'Europe, Amundi, et a récemment annoncé son intention d'acquérir la société belge de gestion de patrimoine Degroof Petercam. (Reportage Mathieu Rosemain, avec Augustin Turpin, rédigé par Jean Terzian, édité par Kate Entringer)