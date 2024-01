Création d'un congé de naissance, lutte contre l'infertilité, dit Macron

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré mardi soir qu'un congé de naissance, plus court et mieux rémunéré que l'actuel congé parental, allait être instauré en France, annonçant aussi sa volonté de lutter contre le "fléau" de l'infertilité. Ces commentaires du chef de l'Etat sont intervenus après que l'Insee a publié plus tôt dans la journée son bilan démographique annuel qui montre que le niveau de naissances l'an dernier en France a été le plus faible depuis 1946. "La France sera plus forte aussi par la relance de sa natalité", a dit Emmanuel Macron lors d'une grande conférence de presse organisée à l'Elysée, devant environ 200 journalistes, durant laquelle il a évoqué un éventail de sujets. "Un grand plan de lutte contre le fléau de l'infertilité sera lancé", a-t-il fait savoir, sans davantage de précisions. "Un nouveau congé de naissance, mieux rémunéré, permettra aux deux parents d'être présents au côté de leur enfant pendant six mois s'ils le souhaitent", a-t-il déclaré aussi. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)