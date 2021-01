Crash Rio-Paris: Le parquet général souhaite un procès contre Air France et Airbus, selon une source

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet général de Paris va réclamer le renvoi en correctionnelle d'Air France et d'Airbus pour le crash du vol AF447 entre Rio et Paris, qui a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage le 1er juin 2009, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

La chambre de l’instruction statuera le 4 mars à 13h00, a-t-ont précisé.

Mis en examen en 2011 pour "homicides involontaires", la compagnie aérienne et le constructeur aéronautique ont pourtant bénéficié en septembre 2019 d'un non-lieu de la part des juges d'instruction chargés de l'affaire. A l'époque, le parquet avait demandé un procès seulement pour Air France pour "négligence" et "imprudence" et requis un non-lieu pour Airbus, estimant ne pas disposer de charges suffisantes.

Le parquet général, qui est compétent auprès de la cour d'appel, met pour sa part en avant des "manquements fautifs" de la compagnie aérienne, notamment en matière de formation des équipages, et reproche au constructeur d'avoir sous-estimé la dangerosité d'incidents liés au givrage des sondes de ses appareils, détaille le même jour le quotidien Le Parisien.

(Bertrand Boucey, Dominique Vidalon et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)