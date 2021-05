Crash Rio-Paris : Airbus et Air France renvoyés en correctionnelle

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus et la compagnie Air France ont été renvoyés mercredi devant le tribunal correctionnel pour le crash du vol AF447 entre Rio et Paris, qui a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage le 1er juin 2009, a-t-on appris de source judiciaire.

Dans une décision rendue mercredi, la Cour d'appel de Paris a considéré que le constructeur aéronautique et la compagnie aérienne devaient être jugés pour "homicide involontaire", revenant sur le non-lieu dont les deux sociétés avaient bénéficié en septembre 2019.

Dans un communiqué, Air France "maintient qu'elle n'a pas commis de faute pénale à l'origine de l'accident" et "se réserve la possibilité de former un recours devant la Cour de cassation".

Le parquet général avait réclamé en janvier la tenue d'un procès pour Airbus et Air France, mis en examen depuis 2011, allant au-delà des réquisitions du parquet de Paris, dont il est le supérieur hiérarchique, en 2019.

Après de longues batailles d'experts, le parquet avait à l'époque demandé que seule Air France soit jugée en estimant qu'elle avait une responsabilité indirecte dans le crash par "négligence et imprudence" dans la formation des pilotes, mais les juges d'instruction avaient prononcé un non-lieu général.

Les familles des victimes, les syndicats de pilotes et le parquet avaient fait appel de cette décision.

En demandant leur renvoi en correctionnelle, le parquet général a estimé que les deux sociétés s'étaient rendues coupables de manquements, Air France pour la formation des pilotes et Airbus pour avoir "sous-estimé la gravité des défaillances des sondes" de vitesse Pitot à l'origine de l'accident.

(Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)