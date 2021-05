Crash Rio-Paris : Air France maintient n'avoir pas commis de faute pénale

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La compagnie Air France a maintenu mercredi n'avoir pas commis de faute pénale à l'origine de l'accident du vol AF447 entre Rio et Paris en 2009 et a dit se réserver la possibilité de former un recours devant la cour de cassation après son renvoi devant le tribunal correctionnel.

"Air France prend acte de la décision de la cour d'appel de Paris de ce 12 mai 2021. Elle maintient qu'elle n'a pas commis de faute pénale à l'origine de cet accident aussi tragique soit-il et se réserve la possibilité de former un recours devant la Cour de cassation", écrit la compagnie dans un communiqué.

Cet accident a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage le 1er juin 2009.

