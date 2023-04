Crash du Rio-Paris : pourquoi le parquet fait appel de la relaxe prononcée à l'encontre d'Air France et d'Airbus

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé jeudi avoir fait appel de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre d'Air France et d'Airbus dans le crash en juin 2009 d'un Airbus A330 assurant la liaison Rio de Janeiro-Paris, qui a fait 228 victimes. La compagnie aérienne et l'avionneur européen étaient poursuivis pour homicides involontaires. "Le 26 avril 2023, le procureur général de Paris a interjeté appel de ce jugement", fait savoir le parquet dans un communiqué. "Il entend ainsi, face aux différentes décisions intervenues au cours de cette procédure, soumettre l'affaire à un second degré de juridiction, en donnant leur plein effet aux voies de recours prévues par la loi", poursuit le parquet. Dans sa décision de relaxe des deux entreprises prononcée le 17 avril dernier, le tribunal correctionnel de Paris a considéré qu'aucun lien de causalité certain entre les sondes anémométriques incriminées ou le défaut d'information reproché d'un côté et l'accident de l'autre n'avait pu être démontré. Le tribunal a en outre considéré que les pilotes disposaient des connaissances nécessaires pour faire face au gel des sondes. Après deux mois de procès l'an dernier, le parquet avait demandé la relaxe d'Air France et d'Airbus, estimant leur responsabilité impossible à démontrer. Les avocats des deux entreprises avaient aussi plaidé la relaxe. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)