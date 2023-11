Covivio et AccorInvest négocient le rapprochement de la propriété de murs et de fonds de commerce d’hôtels détenus conjointement

7 novembre (Reuters) - Covivio SA: * COVIVIO ANNONCE ENTRER EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC ACCORINVEST, AFIN DE RAPPROCHER LA PROPRIÉTÉ DE MURS ET DE FONDS DE COMMERCE D'HÔTELS DÉTENUS CONJOINTEMENT * L'OPÉRATION PRENDRAIT LA FORME D'UN ÉCHANGE DE FONDS DE COMMERCE, ACTUELLEMENT DÉTENUS PAR ACCORINVEST, CONTRE DES MURS D'HÔTELS APPARTENANT À COVIVIO HOTELS * A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, 24 HÔTELS SERAIENT DÉSORMAIS DÉTENUS EN MURS ET FONDS PAR COVIVIO HOTELS ET 10 PAR ACCORINVEST * L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2024 Texte original [https://bit.ly/3uaB1BI] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)