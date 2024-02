Covivio affiche une hausse de 2,4% de ses revenus consolidés en 2023

15 février (Reuters) - La société française de gestion foncière Covivio a fait état jeudi d'une hausse de ses revenus consolidés et a déclaré prévoir le maintien de ses objectifs financiers, tout en poursuivant la croissance de son résultat récurrent. Le groupe a déclaré que ses revenus consolidés s'étaient établis à 1 milliard d'euros, en hausse de 2,4% à périmètre courant. Le résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) s'est établi à 435 millions d'euros, en légère hausse de 1%. Covivio a également dévoilé ses perspectives pour 2024, dont l'objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) de l'ordre de 440 millions d'euros pour l'année. A lire aussi... Le groupe proposera un dividende de 3,30 euros par action, contre 3,75 euros proposés il y a un an. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Zhifan Liu)