COVID: Pfizer et BioNTech proposent à l'UE de payer moitié prix chaque dose de vaccin annulée, selon le Financial Times

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Pfizer et BioNTech ont fait une nouvelle proposition à l'Union européenne, face au surnombre de doses de vaccin contre le coronavirus, notamment que les pays membres paient la moitié du prix, soit environ 10 euros, pour chacune des quelque 70 millions de doses annulées, rapporte le Financial Times dimanche. Les termes révisés du contrat permettraient à l'Union européenne de se fournir en vaccins plus récents et adaptés à des variants futurs du COVID-19, ajoute le journal britannique, citant des sources proches des négociations. En janvier, Reuters avait fait état de discussions entre l'UE et les deux laboratoires sur une réduction pouvant aller jusqu'à 500 millions du nombre de doses de vaccin que Bruxelles s'était engagé à acheter cette année. L'Europe espère relancer à la place les investissements et améliorer l'accès à des médicaments abordables, les budgets de santé des pays ayant été mis à rude épreuve lors de la pandémie de coronavirus. Pfizer a refusé de commenter l'article du FT mais indiqué que les discussions se déroulaient "en bonne intelligence de la part de toutes les parties". Son partenaire BioNTech et l'Agence européenne des médicaments n'ont pas répondu aux demandes de commentaires adressées par Reuters. (Urvi Dugar à Bangalore, Gilles Guillaume pour la version française)