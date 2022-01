Covid: Les vaccins de Novavax et Janssen, alternative efficace aux vaccins à ARNm, dit la HAS

PARIS (Reuters) - La Haute Autorité de santé (HAS) française considère que les vaccins nuvaxovid de Novavax et covid-19 janssen de Janssen représentent une alternative efficace aux vaccins à ARN messager, pour les personnes réticentes à ce type de vaccins et celles qui ne peuvent en bénéficier (contre-indication), a-t-elle dit dans un avis publié vendredi.

La HAS a rendu cet avis alors qu'un projet de loi instaurant un pass vaccinal en France est actuellement examiné au Parlement et devrait entrer en vigueur dans le courant de la semaine prochaine, excluant de fait les personnes non vaccinées de nombreux lieux et activités.

Selon les dernières données disponibles, un peu plus de 5 millions de Français ne sont pas du tout vaccinés contre le COVID-19, soit 7,5% de la population de plus de 12 ans, mais seule une petite minorité d'entre eux seraient véritablement hostiles à la vaccination, beaucoup d'autres s'inquiétant surtout des effets secondaires possibles des vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna actuellement administrés.

