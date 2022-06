Covid-19 : Vers un "pic épidémique" du variant BA.5 fin juillet-début août

PARIS, 30 juin (Reuters) - Le pic des contaminations de la septième vague épidémique de COVID-19 pourrait être atteint fin juillet en France, a estimé jeudi le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.

"Le pic n'est pas encore là, le pic de contaminations va être probablement plutôt (...) pour fin juillet" et puis "BA.5 réapparaîtra, s'il n'est pas dominé par un nouveau variant (...) à l'automne", a-t-il expliqué sur RTL.

"Si on regarde ce qui s'est passé l'an dernier, où nous avions à la même période la première vague du variant Delta - alors même qu'on était aussi en été, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une vague en été - le pic s'est produit autour de la fin juillet et puis ensuite il y a eu un deuxième pic de Delta, qui est survenu en octobre et en novembre. On attend un peu la même chose pour BA.5", a-t-il souligné.

La nouvelle vague épidémique en cours en France est alimentée par le sous-variant BA.5 du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2 responsable du COVID-19, un variant "pas plus sévère que les autres" mais "très transmissible". (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)