COVID-19 : Vaste campagne de dépistage dans un quartier de Pékin

PEKIN (Reuters) - La Chine a lancé lundi une campagne de dépistage du COVID-19 dans le quartier d'affaires de Chaoyang à Pékin, où tous les habitants seront testés après le signalement de dizaines de cas suspects, ce qui pousse la population à commencer à stocker des vivres dans la crainte d'un éventuel confinement.

Les 3,45 millions d'habitants du district de Chaoyang, dans l'est de Pékin, ont été conviés dimanche à se soumettre cette semaine à des tests de dépistage du coronavirus responsable de la maladie alors que les autorités craignent que le virus se propage de manière "silencieuse" dans la ville depuis une semaine.

"L'épidémie actuelle à Pékin se propage silencieusement via des sources encore inconnues et se développe rapidement", a déclaré dimanche un responsable de la municipalité.

Au moins 47 cas de transmission locale du virus ont été enregistrés à Pékin depuis vendredi et plus de la moitié d'entre eux proviennent de Chaoyang.

Le district abrite de nombreuses ambassades, des lieux de divertissements et des sièges sociaux d'entreprises. C'est aussi ici que vivent les principales fortunes du pays.

Plus d'une dizaine de bâtiments à Chaoyang ont été fermés et, selon la télévision d'Etat chinoise, les habitants d'un secteur du district ont été priés de ne pas quitter cette zone alors que des tests auront lieu lundi, mercredi et vendredi dans la ville.

La plupart des écoles, des magasins et des bureaux resteront en revanche ouverts.

Les chaînes de supermarchés, dont Carrefour et Wumart, ont indiqué dimanche avoir plus que doublé leurs stocks et rallongé leurs horaires d'ouverture. La plate-forme de commerce électronique Meituan a pour sa part accru ses stocks et le nombre de personnes dédiées au tri et à la livraison, selon la presse officielle.

A Shanghaï, où la plupart des 25 millions d'habitants de la ville sont confinés depuis quatre semaines, le manque de coursiers pour des livraisons à domicile affecte la distribution des vivres.

Les autorités de Shanghai ont déclaré lundi qu'elles envisageaient des restrictions plus ciblées autour des zones où des contaminations ont été confirmées.

"Chaque quartier, chaque secteur, chaque section doit être strictement géré", a déclaré Qi Keping, vice-directeur du district de Yangpu, dans le nord-est de Shanghaï. Selon lui, cette nouvelle approche permettra "de mieux parvenir à une prévention différenciée".

