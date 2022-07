COVID-19: Les symptômes de Joe Biden ont 'presque entièrement' disparu

WASHINGTON (Reuters) - L'état de santé du président américain Joe Biden continue de s'améliorer après son test de dépistage positif au COVID-19 jeudi dernier, ses symptômes "ayant presque entièrement disparu", selon une note de son médecin diffusée lundi.

Agé de 79 ans, Joe Biden a seulement souffert de symptômes légers de la maladie.

Selon la note, Joe Biden réagit bien au traitement au Paxlovid et ne souffre plus que de congestion nasale et d'un enrouement léger.

(Reportage Kanishka Singh; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)