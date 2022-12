COVID-19: La quarantaine levée le 8/01 pour les personnes se rendant en Chine

PEKIN (Reuters) - La Chine lèvera à compter du 8 janvier la quarantaine obligatoire anti-COVID-19 pour toute personne entrant sur son territoire, a annoncé lundi la Commission nationale de la santé.

Les autorités chinoises avaient instauré une quarantaine obligatoire payante le 12 mars 2020, au plus fort de la pandémie.

Toute personne entrant sur le territoire chinois était obligatoirement soumise à un test RT-PCR et à un test sérologique puis placée dans un centre de quarantaine pour une durée de 5 jours minimum.

Il n'était pas possible de choisir le lieu de la quarantaine et les frais d'hébergement et de nourriture étaient à la charge des personnes entrant sur le territoire chinois.

La commission nationale de la santé - l'équivalent du ministère de la Santé - précise en outre dans un communiqué que la maladie sera désormais gérée selon un protocole de catégorie B (anthrax, sida, etc.) alors que le COVID-19 était jusqu'à présent géré selon un protocole de catégorie A (choléra, peste bubonique...).

(Reportage Ryan Woo, Ethan Wang, Eduardo Baptista et BrendaGoh, version française Sophie Louet)