COVID-19 : La justice européenne tranche contre les aides d'Etat pour Air France-KLM

COVID-19 : La justice européenne tranche contre les aides d'Etat pour Air France-KLM













PARIS, 20 décembre (Reuters) - La justice européenne a annulé mercredi les décisions de la Commission approuvant les aides financières de la France accordées à Air France et Air France-KLM dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces aides avaient été validées par la Commission européenne mais Ryanair et Malta Air les ont contestées. "Le Tribunal fait droit à ces recours et annule les décisions de la Commission. Il considère que cette dernière a commis une erreur dans la définition des bénéficiaires des aides d'État octroyées", dit la juridiction dans un communiqué accompagnant ce jugement. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)