COVID-19 : La Chine publie de nouveau des données hospitalières, et ce n'est pas du luxe

GENÈVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reçu de la Chine des données sur les nouvelles hospitalisations relatives au COVID-19 après une période au cours de laquelle Pékin n'avait rien transmis, les chiffres publiés jeudi montrant une augmentation de près de 50% la semaine dernière.

L'OMS n'a reçu aucune donnée de la part de la Chine dans les semaines qui ont suivi l'abandon soudain par Pékin de sa politique "zéro COVID" début décembre, ce qui a amené certains experts des questions de santé à soupçonner les autorités chinoises de vouloir dissimuler l'ampleur de l'épidémie dans le pays.

L'OMS a fait état jeudi de 22.416 nouvelles hospitalisations dues au COVID-19 en Chine continentale au cours de la semaine au 1er janvier, contre 15.161 la semaine précédente. Ce niveau reste toutefois inférieur au pic de près de 29.000 admissions enregistré début décembre.

Ce rapport recense 218.019 contaminations par le coronavirus responsable de la maladie et 648 décès dus au COVID-19 la semaine dernière en Chine, même si ces données intègrent généralement Hong Kong, Taïwan et Macao. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a pour sa part signalé neuf décès cette même semaine.

L'OMS a émis mercredi de vives critiques contre la gestion récente de l'épidémie par la Chine, lui reprochant des données imprécises et une sous-estimation du nombre d'hospitalisations et de décès.

(Reportages Jahnavi Nidumolu à Bengaluru et Emma Farge à Genève ; avec la contribution de Brenda Goh à Shanghai ; version française Jean Rosset )