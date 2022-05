COVID-19 : La Chine annonce des mesures de relance pour soutenir l'économie

PÉKIN, 31 mai (Reuters) - Les autorités chinoises ont annoncé mardi 33 mesures dans les domaines fiscal, financier, industriel et de l'investissement afin de relancer une économie nationale lourdement affectée par la pandémie de COVID-19.

Ce plan, qui a été visé par le Conseil d'État chinois la semaine dernière, souligne le choix de Pékin de s'orienter vers une politique de relance après les mesures de contrôle liées à la pandémie qui ont freiné l'économie et menacent l'objectif de croissance de 5,5% fixé par Pékin pour 2022.

La Chine va promouvoir un développement "sain" des sociétés plateforme et encourager les investissements privés, accélérer les programmes de construction d'infrastructures et stimuler les achats de voitures et d'appareils ménagers, selon le Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les politiques monétaires et financières, la Chine va favoriser l'introduction en Bourse d'entreprises nationales à Hong Kong et encourager des plateformes à briguer une cotation en Bourse à l'étranger.

Le Conseil d'État s'est également engagé à réduire davantage les coûts d'emprunt réels et à renforcer le soutien financier aux infrastructures et aux grands projets.

Pour le soutien fiscal à l'économie, la Chine accélérera l'émission d'obligations spéciales par les collectivités locales et le soutien aux entreprises qui embauchent des diplômés de l'enseignement supérieur.

Les autorités vont également accorder des remises de crédits d'impôt à un plus grand nombre de secteurs et permettre aux entreprises des industries durement touchées par les restrictions COVID-19 de reporter le paiement des cotisations sociales, a indiqué le Conseil d'État.

D'autres mesures visent à assurer la sécurité énergétique et alimentaire et à stabiliser les chaînes d'approvisionnement. (Reportage Stella Qiu, Samuel Shen et Ryan Woo, version française Lou Phily, édité par Sophie Louet)