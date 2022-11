COVID-19 : L'épicentre de l'épidémie en Chine se déplace vers Canton

PÉKIN (Reuters) - Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a bondi à Canton et dans d'autres villes chinoises, selon des données officielles publiées mardi, faisant de cette ville manufacturière le nouvel épicentre de l'épidémie en Chine.

Dans l'ensemble du pays, les nouvelles infections ont atteint 7.475 le 7 novembre, selon les autorités sanitaires chinoises, contre 5.496 la veille, soit le chiffre le plus élevé depuis le 1er mai dernier.

Avec 2.377 cas locaux signalés, Canton représentait près d'un tiers des nouvelles infections, dépassant Hohhot, en Mongolie intérieure, ce qui laisse craindre un confinement sévère, comme ce fut le cas à Shanghaï.

L'augmentation du nombre de cas dans le pays est modeste par rapport aux normes mondiales mais significative pour la Chine, qui observe une politique de "zéro COVID". Ce rebond soudain va mettre à l'épreuve la capacité du pays à maintenir ses mesures sanitaires de manière ciblée, et pourrait décevoir les investisseurs qui espèrent en une levée des restrictions. "Nous assistons à un jeu entre les voix qui s'élèvent pour un assouplissement des contrôles et la propagation rapide du COVID", a déclaré Nie Wen, économiste chez Hwabao Trust, à Shanghaï. Compte tenu de la façon dont les restrictions sanitaires affectent la consommation intérieure, Nie Wen a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour le quatrième trimestre, celles-ci passant de 4 à 4,5% à environ 3,5%. La croissance économique a été de 3,9% entre juillet et septembre. L'augmentation du nombre de cas a pesé sur les marchés chinois mardi, sans pour autant effacer les gains importants de la semaine dernière. Les investisseurs considèrent avec intérêt la baisse des marchés chinois, alors que pèse la menace d'un nouveau confinement, et se concentrent sur de petits indices d'un changement progressif - tels que des fermetures plus ciblées et la hausse des taux de vaccination. "Aussi sévère que soit la lettre de la loi... il y a un peu plus d'assouplissement", a déclaré Damien Boey, macrostratégiste en chef de la banque d'investissement australienne Barrenjoey.

