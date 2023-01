Covid-19 : En Chine, les activités reprennent tant bien que mal

PÉKIN (Reuters) - Dans les principales villes de Chine, Pékin, Shanghaï et Wuhan, certains ont bravé le froid et un pic d'infections au COVID-19 pour reprendre leurs activités régulières lundi.

Parmi les habitants qui se sont rassemblés à Pékin pour faire de la luge ou du patin à glace sur un lac gelé dans le parc Shichahai, certains étaient optimistes, à la suite de l'abandon par la Chine les mesures sanitaires strictes le 7 décembre.

"Après la fin de ce confinement, nous n'avons plus besoin de scanner le code de santé, ni de vérifier la carte des déplacements", a déclaré l'une des personnes présentes dans le parc, Yang, qui n'a donné qu'un nom.

"Nous sommes donc libres maintenant."

Au lac se trouvait également Zhong, un étudiant de 22 ans, qui a dit être resté chez lui pendant deux ou trois semaines après avoir été infecté.

"Maintenant, je peux sortir et ça tombe bien pour les vacances du Nouvel An", a-t-il ajouté. "Je veux me promener dans Pékin, jeter un coup d'oeil et ressentir l'ambiance festive"

Lundi était un jour férié, mais le trafic dans la capitale a repris ces derniers jours, les gens affluant vers les sites en plain air, bien que le commerce soit encore lent dans certains lieux fermés et plus petits, comme les restaurants.

Dans un restaurant de fruits de mer de Pékin, la fréquentation n'a pas encore retrouvé toute sa vigueur, a indiqué le propriétaire.

"Je m'attends à ce que cette situation perdure pendant les vacances du Nouvel An lunaire", a déclaré Chen, qui n'a donné que son nom de famille. "Je compte sur un retour à la normale des affaires après les vacances."

Dans la ville centrale de Wuhan, où la pandémie a débuté il y a trois ans, les gens n'étaient plus aussi anxieux, a déclaré à Reuters un homme surnommé Wu.

DÉPLACEMENTS POUR LE NOUVEL AN LUNAIRE

La plus grande fête de Chine, le Nouvel An lunaire, commence le 21 janvier cette année, date à laquelle le réseau ferroviaire devrait transporter 5,5 millions de passagers, a rapporté la télévision d'Etat CCTV.

Ces derniers jours, les médias d'État ont cherché à rassurer le public en affirmant que l'épidémie de COVID-19 était sous contrôle et qu'elle approchait de son point culminant.

Les infections dans les villes de Pékin, Guanzhou, Shanghaï et Chongqing sont proches de la fin, a rapporté dimanche le journal Caixin, citant des chercheurs.

Mais les infections atteindront un pic dans les régions urbaines du Sichuan, du Shaanxi, du Gansu et du Qinghai au cours de la seconde moitié de janvier, ont-ils ajouté.

Plus de 80% des personnes vivant dans le sud-ouest du Sichuan ont été infectées, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de la province.

Mais le seul nouveau décès imputé au COVID-19 lundi - un chiffre stable par rapport à la veille - au sein de la population chinoise de 1,4 milliard d'habitants, contraste avec l'expérience vécue par d'autres pays après leur réouverture.

(Reportage Josh Arslan et Norihiko Shirouzu ; avec la contribution du bureau de Pékin et de Martin Pollard ; rédigé par Farah Master ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)