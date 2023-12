Covestro en négociations "ouvertes" avec ADNOC

Crédit photo © Reuters

par Emma-Victoria Farr et Yousef Saba BERLIN/DUBAI (Reuters) - Covestro a déclaré jeudi être en négociations ouvertes avec Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), alors que des sources ont indiqué que le géant pétrolier se préparait à améliorer son offre publique d'achat sur le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques. "Nous sommes en discussions ouvertes avec ADNOC. Cela concerne à la fois le contenu et le délai", a déclaré à Reuters un porte-parole de Covestro. Cette déclaration intervient alors que des sources au fait des discussions ont indiqué qu'ADNOC pourrait porter son offre sur Covestro à environ 60 euros par action, soit environ 11,3 milliards d'euros. Cette offre non engageante comprend des garanties d'emploi et huit milliards d'euros d'investissements, a précisé l'une de ces sources. Bloomberg avait initialement rapporté qu'ADNOC avait soumis une offre préliminaire d'environ 60 euros par action. Selon une source à Reuters en juin, ADNOC avait fait une offre de rachat de Covestro à plus de 50 euros par action. (Reportage Emma-Victoria Farr et Yousef Saba, rédigé par Rachel More et Anousha Sakoui, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)